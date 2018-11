4 õpilasfirmat, mis on kasvanud «päris» ettevõtteks

Siin on neli õpilasfirmade konkursi võitnud tiimi, kelle tegevusest on välja kasvanud osaühing ja reaalne äri.

Wooch

Praeguseks on ettevõtmisest välja kasvanud Wooch OÜ, mille omanikud on võrdsetes osades Hallik ja Loos.

Spoony

Kiiresti sai õpilasfirmast «päris» osaühing, mis kuni selle sügiseni tegutses Spoony nime all, ent alates 25. septembrist on Gambre OÜ. Osanikuks on algsest meeskonnast jäänud vaid Kokla 25% suuruse osalusega, 75% firmast kuulub läbi firma Kristjan Variku firmale Rapido Trade.