Hiinlased rajavad Paljassaarde kõrghoone

Projekti arendaja Paljassaare One Development OÜ osanikeks on muuhulgas 11 Hiina kodanikku, kes omavad 85,53 protsenti ettevõttest.

«Praegu on seal lihtsalt nullhaljastusega killustikuplats, aga planeeringus on täiesti uus haljastus tehtud, istutatakse uued puud ja tehakse kõnniteed, mis lähevad avalikuks kasutamiseks,» ütles AS K-Projekti projektijuht Olle Mirme, kes esindab detailplaneeringu algatamisettepaneku teinud Paljassaare One Development OÜ-d.