Eesti idufirma kombib Kanada kanepiturgu

Kuigi ettevõtte suurim koduturg on USA ja selle naaberriik Kanada legaliseeris kanepi kasutamise mõnuainena, pole Click & Grow otseselt mõelnud sinna laienemisele. Seaduse kohaselt võivad täisealised kanadalased osta kuni 30 grammi kanepit või kasvatada kodus kuni nelja «Eks me vaatame turgu kindlasti ja kuna me pakume oma tehnoloogiat ka teistele suurtele ettevõtetele, siis teised võivad seda turgu vaadata. Ise me sinna täna Click & Grow'ga minna ei plaani,» ütles Lepp.

Praegu soovitakse Lepa sõnul saada globaalselt turuliidriks koduaedade segmendis ning selle fookus on suurem kui ligi 5 miljonit kanadalast, kes riigi statistikaameti andmetel kanepit tarvitavad.

Ettevõtte omanikeringi lisandusid strateegiliste investoritena kodusisustuse jaemüüja IKEA ning Prantsusmaa SEB Groupe'i riskikapitali haru SEB Alliance. IKEA investeering ei tähenda Click & Grow' tegevjuhi Mattias Lepa sõnul veel seda, et nende nutiaedu saaks varsti jaeketist osta. «See ei olnud meie läbirääkimiste osa, aga kindlasti ootame, et meie investorid meid igati toetavad. Eks tulevik näitab,» ütles Lepp.

«Oleme palju oma aega ja arendustööd panustanud just suurematesse toodetesse, mis peaksid toitma koole, lasteaedasid, haiglaid, restorane. Sellised protoüübid, õigemini farmid, on päris paljudes kohtades maailmas üleval, näiteks Google'i ja Ikea restoranides,» ütles Lepp.

Click & Grow tehnoloogia võimaldab kasvatada taimi siseruumides. 2009. aastal asutatud ettevõtte suurim turg on USA, millele järgnevad Euroopa Liit ja Singapur.

​Ingka Group on frantsiisilepingu alusel IKEA müügikanalite omanik ja haldaja. Kontsern on suurim kodusisustuse jaemüüja, mis haldab 367 kauplust 30 turul.

Kanadas kanepibuum

Kanadast sai oktoobri keskel esimene suur lääneriik, mis seadustas marihuaana ning korrastas selle müügi ja rekreatiivse kasutamise. Kanada statistikaameti prognoosi kohaselt ostab 2018. aastal legaalsetest müügikohtadest kanepit 15 protsenti kanadalastest ehk umbes 15 protsenti kogu rahvastikust. Umbes 4,9 miljonit suitseb seda juba praegu.

Uute reeglite kohaselt tohivad vähemalt 18- kuni 19-aastased kanadalased (Quebecis on varsti piiriks 21 eluaaastat) osta kuni 30 grammi kanepit või kasvatada kodus kuni nelja kanepitaime. Viimaste küsitluste kohaselt toetab kanepi seadustamist umbes 70 portsenti kanadalastest. Kanada valitsus loodab järgmisel aastal koguda kanepi müügilt üle 301 miljoni dollari makse.

Kanepist on saanud ka suur äri. Rohelisele rongile on otsustanud hüpata terve hulk suuri jaehiiglasi, kes jooksevad nüüd Kanada kanepikasvatajatele tormi, et esimesena nende turupositsioonilt kasu lõigata. ​Kanepitootjate aktsiad on suure huvi tõttu kiirel tõusuteel, kuid muutunud samas ka äärmiselt kõikuvaks. Uusi ettevõtteid tekib nagu seeni pärast vihma ja paljud turuanalüütikud kardavad juba mulli, mis varem või hiljem lõhkeb.

Muuseas, miljarditesse dollaritesse ulatuvad investeeringud sellistelt jaehiiglastelt nagu Coca-Cola ja Corona õllega tuntud Constellation Brands on äratanud isegi kanepist varem hoolega eemale hoidnud suurpankade tähelepanu. Näiteks Kanada suurpank Bank of Montreal jagab suurematele kanepikasvatajatele juba lahkelt laene.

Kanepi vastu tunnevad huvi ka suured alkoholitootjad, kes usuvad, et noorema põlvkonna esindajad ehk 2000ndatel sündinud inimesed eelistavad lõõgastumiseks kanepi narkootilist toimet alkoholile, kuna viimane sisaldab sageli palju kaloreid ja võib rohke tarvitamise korral tekitada hiljem võrdlemisi halva enesetunde.