Šokolaadiäriga oma aja peremeheks

Enne oma ettevõtte püsti panemist tegi Lehtis karjääri juristina, tegeledes ühinemis- ja jagunemistehingutega. «Kui ma advokaaditöö lõpetasin ja laps oli kaheaastane, siis ma teadsin, et tahan teha oma ettevõtte. Lihtsalt sellepärast, et mul oleks võimalik ise oma aja peremees olla,» räägib ta.

Kaheaastase lapse kõrvalt võib tema sõnul tööd küll palju teha, ent hea oleks, kui tööd saaks teha sellistel aegadel, kui lapsed näiteks magavad või on lasteaias. «Advokaaditöö puhul oli ikkagi nii, et klient dikteeris, kuna peab tööd tegema – siis peabki tööd tegema, ei saa öelda, et ma lähen nüüd laste juurde,» tõdeb ta.

Alguses oli äriplaane, mille vahel valida, kokku kolm, üks neist ka jäätise valmistamine. Lõpuks sai otsus langetatud siiski just šokolaadi kasuks – osaliselt ehk selle tõttu, et üks Lehtise peretuttav on välismaal 30 aastat šokolaadiäris tegutsenud ning oskas anda kasulikke nõuandeid alustamiseks.

«Ideede mõttes – ega sa ei tea kunagi, kuidas ideel läheb. Sa võid äriplaane teha ja mõelda, aga sa ei tea. Tuleb lihtsalt üks nendest ideedest ära valida ja seda tegema hakata. Kui sa seda teed – ja teed südamega –, siis küllap see ka hästi läheb,» on Chocolala asutaja positiivne.

Nii alustatigi äriga neli aastat tagasi oma koduköögis, neljandal korrusel kahetoalises korteris. Esimesel aastal saadi enda tooted paari poodi müügile ning kolm aastat tagasi tehti Väike-Karja tänavale oma väike pood.

«Kui me alustasime, siis oli meie visioon teha premium-toode, mis on inspireeritud Eesti loodusest ja disainist. Nii et kõik meie otsused, mis oleme teinud – tootearenduses, turunduses, pakendis – on olnud sellest visioonist lähtuvalt,» räägib Lehtis.

Ta tõdeb, et see kangekaelne visioon võib olla ka selles kinni, mis talle endale meeldib. «Ma arvan, et ma ei oskaks teha väga odavat ja halvast kvaliteedist toorainega toodet. Mulle need ei meeldi ja ma arvan, et ma ei oska ka teha. Ma ei teaks, mis need asendusained on, mis sinna sisse tuleb panna, et hinna alla saada.»

Premium-klassi tootele omane kõrge hind tõi ettevõttele algusajal ka raskusi. Lehtis räägib loo sellest, kuidas kõige esimese asjana läks ta enda käsitööšokolaadi pakkuma Vanalinnas asuvasse Hää Eesti Asja poodi. «Nad ütlesid, et kahjuks me ei saa teie tooteid võtta, sest need on liiga kallis hinnaklassis ja ütlesid, et neile pole mõtet pakkuda,» meenutab ta.

«Mina läksin siis koju, nutsin, ütlesin mehele, et tead, ma ei tea, mis nüüd saab, meie tooteid ei tahetagi, esimene klient ütles ära!» räägib Lehtis. Abikaasa soovitas tal mitte muretseda ning ütles, et küllap nad ise tagasi tulevad.