Rae vald müüb suures mahus maad

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul, on erinevad ettevõtted nende maatükkide osas vallas ka juba jutul käinud, kuid vald saab maid müüa vaid avaliku enampakkumise korras. «Täna tegutseb meil antud piirkonnas juba mitmeid mainekaid ettevõtteid nagu Omniva, Smarten Logistics ja Baltic Agro kellega meil on ka edukas koostöö ning kindlasti oleks meil hea meel näha seda nimistut täienemas järgmise suurtegijaga, olgu see siis mõni juba Eestis tegutsev või alles turule sisenev kaubamärk,» lisas Võrklaev.