Eesti endise kasiinohiiglase pikaaegne juht kaotas töö

«Plummeril on rahvusvahelises hasartmängusektoris enam kui 20 aastat kogemusi, mille jooksul on ta olnud hasartmängude korraldamise sektorile keskendunud sõltumatu nõustamisettevõtte North Sea Gaming asutaja ja juht ning tippjuht ettevõtetes Holland Casino, Caesars Entertainment Group, Rush Street Gaming ja Aristocrat Technologies,» teatas Olympic börsile.

Täiendavalt on nõukogu määranud OEG juhatusse, tehnoloogiajuhi ametikohale Omer Efraimi, kellel on tarkvaraarenduse valdkonnas enam kui 15 aastat kogemusi, millest suure osa on ta tegelenud hasartmängutehnoloogiaga.