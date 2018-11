George Sorosest sai vandenõuteooriate kese

Kolm aasta tagasi süüdistas Ungari peaminister Viktor Orban miljardär George Sorost sellest, et ta püüan riiki üleujutada Lähis-Ida migrantidega. Viimastel nädalatel on sarnased süüdistused tõusetunud ka USAs, kirjutab Financial Times. Interneti vandenõuteoreetikud ning osad vabariiklastest poliitikud süüdistavad Sorost sellest, et ta rahastab migrantide karavane, mis liiguvad Kesk-Ameerikast USA piiri suunas.

«Ma ei tea kes, aga ma poleks üllatunud. Paljud inimesed ütlevad, et jah,» vastas president Donald Trumpilt küsimusele, kas Soros rahastab migrante. Soros eitab igasuguseid sidemeid.

Tihedus, millega sellised alusetud süüditused kerkivad USAs ilmestab, kui vastuoluliseks on migrantide teema, mis on Trumpi lemmik valimiskapmaania teema, muutunud. Samuti näitab see, et kuidas antisemitism ja vandenõuteooriad on laienenud äärealadelt poliitika peavoolu nii Euroopas kui ka USAs.

Kokkupõrge Sorose ja Orbani vahel eskaleerus 2015.aastal, mil Euroopat tabas migrantide laine Lähis-Idast. «Tema nimi on ilmselt tugevaim näide neist, kes toetavad kõike, mis nõrgestab rahvusriiki,» ütles Orban toona raadiointervjuus Sorost iseloomustades. «Aktivistid, kes toetavad migrante, muutuvad tahtmatult osaks rahvusvahelisest inimkaubandusest.»

Soros on igasugust seotust eitanud, kuid kirjutas 2016. aasta kolumnis, et Euroopa Liit suudaks vähendada illegaalset migratsiooni, kui tugevdatakse liidu välispiiri ja lubatakse, et võetakse vastu 300 000 pagulast. Sorose fondi esindaja Laura Silber ütles, et kui vandenõuteooriad on Sorosest esinenud tema jõukuse tõttu äärealadel alati, siis Ungari valitsuse kampaania on tõstnud selle uuele tasemele.

«Me oleme märganud, et see piirid sellest, mis on lubatud, on liikunud keskele,» ütles ta ning tõi näiteks valimiskampaania, kus holokaustis ellujäänu nägu trükiti busside põrandatele ning inimesed käisid neist üle. Ungarit juhtiva Fideszi partei esindaja Gyorgy Schopflin lükkas aga ümber väiteid, et Sorose juudi päritolul oleks mingit pistimist tema kriitikaga. «Valitsus mõistis, et Sorose rahastatud mittetulundusühingud tegid kõik selleks, et teha Ungarist migrantide riik,» ütles Schopflin.