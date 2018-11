Briti ettevõtjad nõuavad uut Brexiti referendumit

Kirjas tuuakse välja, et ilma konkreetse lahkumisleppeta Brexit mõjub Suurbritannia majandusele laastavalt. «Ärijuhtidele lubati enne hääletust, et kui riik otsustab blokist lahkuda, siis kauplemisel uusi takistusi ei teki,» seisab kirjas. «Kaks aastat ebakindlust lahkumislepingu sõlmimise ümber on toonud juba praegu suure languse investeeringutes.»

Peaminister Theresa May on korduvalt uuest referendumist keeldunud, väites, et tegu oleks avaliku usalduse reetmisega. Downing Streeti allikas ütles peale kirja avaldamist väljaandele BBC, et praegusel valitsusel pole mitte mingit kava uut referendumit korraldada.