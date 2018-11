Riigieelarve läheb erikomisjoni ette

Erikomisjoni esimehe Aivar Sõerdi hinnangul on tuleva aasta riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri riigikogu liikmetele raskesti arusaadav ning selles esitatud informatsioon on sageli lünklik ja vastuoluline, edastas riigikogu pressiesindaja. «Seletuskiri on mahukas, aga tihti tuleb olulise informatsiooni puudumisel dokumendi kohta lisaküsimusi esitada,» märkis Sõerd.

Opositsioonilise Reformierakonna fraktsiooni liige Sõerd tõi näiteks, et peale majandusprognoosi avalikustamist lisas valitsus eelarvekavasse mitmeid meetmeid, millega eelarve struktuursesse tasakaalu kohandati. «Küsime, miks on need meetmed riigieelarve eelnõu seletuskirjas kajastamata ja mis on nende meetmete sisu,» tõi esimees välja.

«Teiseks võib eelnõu seletuskirja puudusena välja tuua, et riigi reservide kajastamise statistika on vastuoluline. Kolmandaks küsime, millal loob rahandusministeerium eelarve elektroonilises infosüsteemis parlamendiliikmetele mõeldud vaate,» lisas Sõerd.

Erikomisjoni liikme Inara Luigase sõnul on laiapõhjaline arutelu tuleva aasta riigieelarve seaduse eelnõu ja sellega seotud dokumentide üle igati teretulnud. «Loodan, et meie erikomisjoni tähelepanekud aitavad kaasa sellele, et edaspidi on riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri paremini mõistetav ja hoomatav. Samuti usun, et asjatundjate selgitused toovad mitmesse probleemi selguse ja saame oma küsimustele ammendavad vastused,» märkis Luigas pressiteate vahendusel.