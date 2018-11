Soov sõita Taxifyd sööb juhtide raha ja uneaega

Äripäevaga suhelnud mõneaastase staažiga juht ütleb, et kaalub sõidujagamise lõpetamist, kuna Taxify kaotab üha enam boonuseid. Tema sõnul on tänavatel korraga liiga palju autosid, mis omakorda tähendab, et hetki, mil rohke nõudlus käivitab tellijatest lähtuvad suuremad kordajad, jääb järjest harvemaks.