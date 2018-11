Nafta hind langes vaatamata Iraani sanktsioonidele

Brenti toornafta futuurid olid esmaspäeval 72,40 dollarit barreli kohta, mis on eelmise sulgemishinnaga võrreldes 43-sendine langus ehk 0,6 protsenti. WTI toornafta hind langes 46-sendi võrra ehk 0,7 protsenti hinnale 62,68 dollarit barreli kohta. Brent on kaotanud oktoobriga oma väärtusest umbes 16 protsenti ja WTI ligemale 18 protsenti.

USA teatas reedel, et lubab erandkorras jätkata Iraanist nafta importimist kaheksal riigil, kuid konkreetseid riike ei täpsustatud. Maailma suurimad Iraani nafta ostjad on Hiina, India, Jaapan, Lõuna-Korea, Itaalia, Türgi, Araabia Ühendemiraadid ja Taiwan.

Iraani naftast tugevalt sõltuv Jaapan teatas esmaspäeval, et on USA valitsusega tihedas kontaktis, kuid ei täpsustanud, kas nad on saanud kauplemiseks USA heakskiidu või ei.