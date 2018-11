Maailma üks rikkamaid inimesi ei leia kohta, kuhu raha panna

Sellest annab tunnistust kasvõi see, et börsil noteeritud Berkshire ostis hiljuti tagasi pea miljardi dollari eest oma aktsiaid. Hoolimata osaluse suurendamisest lebab firma arvel endiselt vaba raha üle 100 miljardi dollari, mis ootab paigutamist, kirjutab Financial Times.

88-aastane investeerimisguru Buffet on väljendanud pettumust selle üle, et ettevõtete ülevõtmiste ja liitumiste turul käib viimasel kahel aastal väga tihe sagimine. Samas on Berkshire sellest kõrvale jäänud, tehes viimase ostu 2016. aastal, mil soetati 37 miljardi dollari eest lennukiosade tootja Precision Castparts.

Kuigi eelmisel aastal soovis USA toidutööstuskompanii Kraft Heinz, mis kuulub veerandi ulatuses Berkshire'ile, osta 143 miljardi dollari eest globaalset tarbekaupade tootjat Unilever, lükkas viimane pakkumise tagasi.

Pikaajalisi väärtusinvesteeringuid pooldav Buffet kirjutas hiljuti aktsionäridele, et kuigi investeeringuid on silmapiiril olnud mitmeid, pole suudetud kokku leppida mõistlikkus hinnas. Nii ootavadki Berkshire’i investorid pikisilma, kuna tuleb järgmine suur ülevõtmine.

Ajaloo parim kvartal

Berkshire Hathaway teatas reede õhtul ka oma kolmanda kvartali tulemustest, mis olid fantastilised – tegevuskasum kahekordistus 6,88 miljardi dollarini.

Põhjuseks investeerimiskontserni põhiäri kindlustuse parem käekäik seoses vähenenud tormikahjudega. Samuti panustas kasvu üleüldine buum USA majanduses.

Berkshire Hathaway on Buffeti kontrolli all olev investeerimiskontsern, kuhu kuuluvad teiste hulgas kindlustusfirmad Geico ja Gen Re, energiakontsern Berkshire Hathaway Energy, raudteefirma Burlington Northern Sante Fe (BNSF), riidefirma Fruit of the Loom ja jäätisekett Dairy Queen. Lisaks omab Berkshire pea 10 protsendilist osalust Coca-Cola Companys.