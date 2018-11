Tegelike kasusaajatega sahkerdamine jääb karistuseta

«Mis puudutab võimalikke valeandmeid, siis sarnaselt näiteks majandusaasta aruannetega ei ole ka siin eraldi lauskontrolli ette nähtud,» ütles rahandusministeeriumi pressiesindaja Ott Heinapuu, lisades, et muudatuse eesmärgiks oli eelkõige meie majanduskeskkonna ausamaks ja läbipaistvamaks muutmine läbi selle, et huvitatud osapooltel, võimalikel koostööpartneritel ja ka avalikkusel oleks võimalik aru saada, kes mingi ettevõtte või ühingu tegelikud kasusaajad on.

Kurioosne on veel see, et täna kehtiva seaduse alusel on võimalik ka ettevõtte tegelikuks kasusaajaks märkida inimene, kes ettevõttega kuidagi seotud ei ole, ka selle inimese tahte vastaselt.