Lasnamäelased nõuavad uue asfalditehase sulgemist: see on genotsiid ja ahistamine

Lasnamäe linnaosas töötab kolm asfaltbetoonitehast. Üks neist avati tänavu septembri keskel Väo karjääri territooriumil. See kuulub ettevõttele Verston Ehitus OÜ. Pärast tehase avamist hakkasid aga läheduses asuvate tänavate elanikud tundma enda sõnul ägedat, teravat ja väga tugevat keemia haisu. Lõhn tungib elanike sõnul ruumidesse isegi suletud akendega. Asfaldi tootmisel eraldub mürgist suitsu ja heitgaase, mille koostis on mürgine, kurdavad nad.

Eriti halvasti tundvat end vanemad inimesed, kroonilisi hingamisteede haiguseid põdevad inimesed ja allergikud. Lõhna levimine sõltub tuule tugevusest ja suunast, see algab varahommikul ja kestab kogu päeva. Suits ja heitgaasid sisenevad koolidesse, lasteaedadesse, elamutesse, büroohoonetesse, kauplustesse ja mujale.

Asi on juba nii hull, et Lasnamäe elanikud pöördusid vabariigi valitsuse poole, kus nõuavad vaid poolteist kuud töötanud tehase jäädavat sulgemist. «Asfaltbetoonitehase rajamine elamupiirkonna lähedale on genotsiid ja inimeste ahistamine,» öeldakse kirjas otsesõnu.

Elanike sõnul on nad käinud ka Lasnamäe Linnaosavalitsuse jutul, kuid suuremat tolku pole sellest olnud. Kohtuti linnaosa vanema Maria Jufereva esindajaga, kuid mingeid konkreetseid vastuseid polevat saadud. Keskkonnainspektsioon võttis tehase töötamise ajal õhuproovid, mille tulemused pole veel teada. Samuti lubas Tallinna Keskkonnaamet korraldada õhu-uuringut tehasele väga lähedal asuvas koolis.

«Meie ja meie lapsed ei saa hingata õhku, mis on tervisele ohtlik. Palume sulgeda tehas elamurajoonis jäädavalt!» nõuavad kohalikud. «Kui riik meid ei kaitse, pöördume Euroopa Inimõiguste Kohtusse,» lõpetati kiri.

Verston Ehitus OÜ juht Veiko Veskimäe on varem ERRile öelnud, et nende asfalditehas vastab kõigile nõuetele. Ta rääkis, et Raadiku elanikud on pildistanud mitte suitsu, vaid veeauru.

«Tänapäeval see korstnast tulev suits tihtipeale võib olla petlik. Siinsamas, siin on päris mitu korstnat üleval ja Iru poole vaadates, seal kõik need korstnad suitsevad, aga tegelikult sealt tuleb tihtilugu tänapäeval ainult veeaur välja. Nii ka meie tehases. Kogu tsüklist tulev õhk läbib suurte filtrite süsteemi ja sealt tehase korstnast tuleb ainult veeaur,» kinnitas Veskimäe.