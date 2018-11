Neivelt: vabatahtlik pensionsammas langetaks inimeste stressitaset

Neivelti idee on selles, et kui inimesed saaksid teisest pensionisambast raha välja võtta, võiksid nad seda kasutada kallite või ülikallite tarbimislaenude tagasimaksmiseks, vahendab ERR .

See langetaks ettevõtja sõnul inimeste stressitaset, mis on kasulik ka tervisele. «Ei ole kerge elada, kui sa pead tihtilugu lühiajalist ja kallist laenu võtma,» ütles ta.

Isamaa ettepanek lähtub sellest, et II pensionisammas pole täitnud selle kehtestamisel seatud eesmärke. Probleemi süsteemne põhjus on erakonna hinnangul selles, et riik on võtnud inimeste käest ära pea kogu otsustusõiguse ja sundinud pensioniraha investeerima halvasti toimiva konkurentsiga pensionifondide turule. Fondide tasud on olnud kõrged ja investeeringute reaaltootlus viimasel kümnendil negatiivne.