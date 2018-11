Riigikohus ulatas 2500 maksuvõlglasele abikäe

Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse liikme Lasse Lehise sõnul seisneb muudatus selles, et kui maksuamet annab maksuvõla täitmiseks kohtutäiturile, siis täitemenetlusele järgneva aasta 1. jaanuarist algab viieaastane aegumistähtaeg. Kui kohtutäitur pole viienda aasta lõpuks suutnud võlga sisse nõuda, siis see võlg kustub.

«Muude nõuete puhul, kus täidetakse kohtuotsust – näiteks võlg pangale, sideoperaatorile jne –, on see tähtaeg kümme aastat, aga loogika on sama,» rääkis Lehis. Varasem praktika oli maksuvõlgade puhul selline, et uus viieaastane aegumistähtaeg ei alanud täitemenetluse alustamisest, vaid täitemenetluse lõpetamisest.