Ülikonservatiivne Jaapan avab uksed võõrtöölistele

Eelnõule, mis läheb nüüd edasi parlamenti, on saanud osaks rünnakud nii opositsioonilt kui peaminister Shinzo Abe oma parteilt. Ettevõtjad aga rõhutavad, et seda on hädasti vaja.

Seadus lubaks viieaastase viisaga Jaapanisse välisriikide kodanikud, kel on amet ja oskused valdkondades, kus on tööjõupuudus eriti tõsine. Perekonda viisa kaasa võtta ei luba.

Kõrgema kvalifikatsiooniga võõrtöölised, kes suudavad ära teha ka jaapani keele eksami, saavad viisa, mida on võimalik pikendada ja millele võib pikema aja jooksul järgneda alaline elamisluba. Nad võivad ka perekonna kaasa võtta.

Abe on kinnitanud, et uus politiika ei tähenda taganemist Jaapani rangest immigratsioonipoliitikast.

Jaapan võtab vastu aninult need võõrtöölised, «kel on spetsiifilised oskused ja kes saavad kohe tööle asuda, et leevendada tõsist tööjõupuudust ja ainult sektorites, kus me neid tõesti vajame», rõhutas Abe neljapäeval parlamendis.

Eelnõule seni osaks saanud kriitika põhjal võib karta, et seda ei suudeta enne aasta lõppu vastu võtta, nagu valitsus loodab. Seda on vaja, et hakata aprillist viisasid andma.

Tõstatatud on küsimused, kas võõrtööjõu sissevool lööb palgad alla, kuidas rakendada võõrtööliste puhul Jaapani sotsiaalkaitsesüsteemi ja tuntud muret sisserännanud tööjõu ekspluateerimise pärast.