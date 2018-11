Helsingi võib peagi kiiruskaamerate alla mattuda

Praegu asuvad kiiruskaamerad neljas kohas – Mäkelänkatuss, Mannerheimintie, Mechelininkatus jas Kaivokatus – kuid see võib peagi muutuda, kirjutab Yle.

«Me tahame liiklust ohutumaks muuta,» selgitas plaani Helsingi liiklusspets Jussi Yli-Seppälä. «Tänu kaameratele on liiklejate kiirus väiksem ja õnnetusi vähem.»

Linna soov on paigaldada kaamerad eelkõige sinna, kus õnnetusi praegu kõige rohkem. Sellised kohad on näiteks Mäkelänkatu ja Sturenkatu vaheline ala, samuti Easton Helsingi kaubanduskeskuse lähedane ala. Neis kohtades on viimase 10 aasta jooksul juhtunud 90 õnnetust.