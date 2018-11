Rootsi kaevandushiiglane ostis Eesti perefirma

Sautec AS tegeleb kolmes Balti riigis kaevandusmasinate, samuti jäätmekäitlusseadmete, keskkonnatehnika ja metsatehnika varuosade müügi ja hooldusega. Suuresti müüvadki nad just Epiroci tööriistu ja varuosasid.

Täna andis Epriroc teada, et nad kavatsevad pikaaegse Eesti koostööpartneri üles osta. «Mul on hea meel, et Sauteci meeskond meiega liitub,» ütles Eproci asepresident Heleda Hedblom. «See aitab suurendada meie kohaolekut Balti riikides,» rõõmustas ta.