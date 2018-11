Maksuamet võttis Ida-Viru ümbrikupalga maksjad vahele

MTA maksuauditi üksuse juhi Külli Koidumäe sõnul teeb murelikuks eelkõige see, et ka riigihangete objektil leidub registreerimata töötajaid ja ümbrikupalga kahtlusega ettevõtteid. «Meie eesmärk on koostöös tellija ja peatöövõtjaga ennetada rikkumisi. Selleks oleme kohtunud ja planeerime ka edaspidi kohtumisi riigiasutuste ja kohalike omavalituste hankeid korraldavate ametnikega, et keskenduda probleemidele riigihangetel, anda ülevaade MTA loodud võimalustest tehingupartneri tausta kontrollimisel ja juhtida tähelepanu asjaoludele, mis peaks olema välja toodud lepingutes allhankijatega,» ütles Koidumäe.