6-euroseid jäätiseid müüv La Muu sihib pulga- ja vahvlijäätiste turgu

«Jäätiseturul sellist väiketootmise lainet ei ole toimunud. On kindlasti uusi tulijaid ka, aga ma ütleksin, et jäätisesektoris on pigem suured tootjad olnud selles mõttes tublid, et nad on saanud aru, et tarbija ootab erimaitselisi ja kvaliteetseid jäätiseid, mille eest nad on nõus ka rohkem natuke maksma,» räägib Rask.

Kasv toob uued raskused

Kõige keerulisema on Raski sõnul olnud aga viimane paariaastane periood. «Kui algul läheb hästi, siis mõtled, et nii peabki olema. Aga mingil hetkel, kui esimene värskus ja vaimustus üle läheb, siis on küsimus, et kuidas on võimalik jätkuvalt kasvada,» räägib La Muu tegevjuht.

«Väikeettevõttele antakse palju andeks, aga kui sa veidi kasvad, siis ka partnerid muutuvad oluliselt nõudlikumaks – näiteks kaubandusketid, kus kaupa müüakse. Lepingutingimused muutuvad rangemaks, tekib uusi kuluelemente, mida sa pead kandma, tarbijad muutuvad nõudlikumaks. Kõike seda tuleb arvestada. Sealt tekivadki väljakutsed: kuidas arendada äri edasi kasumlikult sellel pisikesel turul, kus me tegutseme,» räägib Rask.

Eelmise aasta kohta andis La Muu välja äriringkondades juba legendaarseks saanud värvika sissejuhatusega majandusaasta aruande. «Kui 2016. aastal oli ärikasum üle 50 000 euro, siis 2017. aasta lõpetasime üle 60 000 eurose ärikahjumiga. Sitt lugu. Ainus lootus on see, et ehk suudame selle väetise pealt järgmisel aastal rammusa viljapuu sirguma panna. Eks elu näitab!» kirjutab Rask selles.

Aruandes märgib firma ka, et kui 2016. aastal tõi ettevõte turule viis uut jäätist, siis mulluses müügituhinas unustati tootearendus unarusse ning see maksis aasta lõpus kätte – uusi jäätiseid tuli aasta lõpuks turule küll neli sorti, aga nende osakaal müügis ei vastanud La Muu ootustele. «Aga mis siin ikka halada – mis sitasti, see uuesti! Elame veel!» oli firma aruandes optimistlik.

Raski sõnul on ettevõte peamine väljakutse praegu leida uusi võimalusi kasvuks. «Meil on päris palju müügipunkte tänaseks, umbes 200 müügikohta üle Eesti kõikides peamistes kettides: Selver, Rimi, Coop, Prisma, ABC,» loetleb La Muu juht.

Sortiment on ka suhteliselt lai, valikus on 12-13 jäätist sortimendis ja need on ka mitmetes kettides laialt esindatud. Samuti on La Muul Raski sõnul väga vahva lojaalne kliendibaas ja palju fänne.

«Aga meie väljakutse on see, kuidas jõuda laiema auditooriumi ja sihtrühmani. Siin on üks peamine takistav faktor see, et kuna meie jäätis on tehtud sajaportsendiliselt öko- ja mahetoorainest ja käsitöötehnoloogiatega, siis tema hind poes on päris krõbe,» räägib Rask ja tõdeb, et kuueeurost karpi pole ikkagi väga paljudel võimalik osta – vähemalt mitte tihti.

Siht Eesti turule

Niisiis on firma tulevikuväljakutse see, kuidas teha jäätisetooteid, mis oleksid kättesaadavamad paljudele. Järgmisel aastal on firma võtnud plaani investeerida uude jäätisetootmise liini. «Seni on nii, et need, kes on meil Telliskivi loomelinnakus vabrikus külas käinud, üllatuvad, sest tegemist on lihtsalt suure köögiga, kus jäätist valmistatakse mõne masina, pottide ja pliidiga,» avab Rask telgitaguseid.

Jäätiseliin peaks võimaldama kindlasti tootmiskulusid alla viia ja valmistada selliseid jäätiseid, mida firma käsitsi teha ei suuda – näiteks pulga- ja vahvlijäätist. «Ma ei saa olla päris kindel, et kas jõuame juba järgmisel aastal selle kõigega turule, aga see on meie ettevõtte suurem kasvuhüpe, mida näeme,» räägib Rask

Võimalusi näeb La Muu ka välisturgudel, mille poole on ettevõte pisut juba ka vaadanud: esimesed sammud on tehtud Saksa turu suunas, kus on esimesed väikesed sammud ja tellimused. «Peab ütlema seda, et eksportimine on kindlasti keeruline, nõuab kannatlikkust ja omajagu õnne,» märgib Rask. La Muu puhul saab suurem eksport käima minna aga ikkagi siis, kui firmal on tootmisvõimsus olemas ning hinnavõimalused paindlikumad.