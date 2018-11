Apple lõpetab iPhone müüginumbrite avaldamise

«Meie installiseerimiste arv kasvab kahekohalise protsendinumbri võrra ja see on meie ökosüsteemi ja klientide lojaalsuse seisukohast ilmselt palju olulisem mõõdik,» ütles Apple’i tegevjuht Tim Cook pärast tulemuste avaldamist toimunud konverentsikõnet analüütikutele. «See oleks veidi nagu ka kui läheksid turule, annaksid kassakarbi ja ta küsib: mitu tükki raha siin on? Pole tähtis, mitu rahaühikut on kassakarbis, vaid kui suur on nende rahatähtede väärtus kokku,» lisas ta.