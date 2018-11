Arakase fond ostis Kadrioru Ärikeskuse

Aadressil Narva maantee 63 asuv Kadrioru Ärikeskus on 2016. aastal ehitatud neljast hoonest koosnev kompleks, mille ligi 6600 ruutmeetrit äripinda on täielikult välja üüritud. Maa-aluses parklas on 116 parkimiskohta ning objekti suletud netopind ulatub ligi 11 200 ruutmeetrini. Hoonete suuremad üürnikud on Citadele Group, Hurtigruten ja Vienna Insurance Group, teatas Eften.

Pirita Tee Development OÜ otsustas ärikeskuse müüa, kuna arendusprojekt on lõpule viidud. Müüjat nõustas BPT Real Estate AS.

Eften Capital AS on 2008. aastal asutatud ärikinnisvarale keskenduv varavalitsemise ettevõte, mille valitseda on neli investeerimisfondi ning privaatportfellid. Grupi ettevõtete valitsemise alla kuulub kokku 41 ärihoonet Eestis, Lätis ja Leedus, milles tegutseb üle 1000 üürniku ning mille kogu turuväärtus on 600 miljonit eurot. Eften Capital AS omab alternatiivse fondivalitseja litsentsi ning kuulub finantsinspektsiooni järelevalve alla.