Hea uudis võlgnikele: maksuvõlg kustub nüüdsest viie aastaga

Riigikohtu otsus mõjutab tagasiulatuvalt kõiki neid kehtivaid maksunõudeid, mis on MTA poolt kohtutäiturile edastatud enne 2013. aasta 1. jaanuari. Kokku on selliseid maksunõudeid esialgse analüüsi alusel ligi 2500, kus üle 10 protsendi nõuetest puudutab ettevõtted ja ülejäänud eraisikuid. Nõuete summa on 9,5 miljonit eurot, mis on valdavalt n-ö vanad võlad, mille sissenõudmine on ka varem hinnatud ebatõenäoliseks.