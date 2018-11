Eestis arutletakse taas kohustusliku teise samba vajalikkuse üle. Nii osa poliitikuid kui ka paljud tavainimesed arvavad, et teine sammas tuleks muuta vabatahtlikuks. Mida teie sellest arvate?

Kui muuta teine sammas vabatahtlikuks, tekib küsimus, kas midagi tekib tekib kohustusliku [pensionisamba] asemele. Minu arvates on hea, kui leidub kohustuslik viis pensionipõlveks säästa.

Võtame näiteks Ameerika Ühendriigid, kus kohustuslikku pensionisäästmist on väga vähe või pole üldse. Me näeme seal, et kui kohustust koguda ei ole, siis inimesed seda ei tee – vabatahtlikult nad ei säästa.