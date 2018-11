«Pank» 3. osa – aga mis toimus tegelikult

«Minu esimesed aastad Hoiupangas olid muidugi keerulised, sest üht suurt panka ümber korraldada on märgatavalt kallim ja energiamahukam kui uut luua,» ütles Taal majandusjakirjanik Peeter Raidlale raamatus «Eesti Kapitali ausammas». «Kõigest hoolimata jõudis Hoiupank Hansapangast mitmes asjas ette. Näiteks meie IT-korraldus, mille ka Ühispank hiljem kasutusele võttis, oli parem kui Hansapangal. Me olime kuidagi innovaatilisemad,» lisas ta.

Hoiupank on ka teiste pankade (Hansapank, Forekspank, Tallinna Pank, Ühispank) esimeste ettevõtete hulgas, mille aktsiatega hakatakse Tallinna börsil selle loomisel kauplema.

Tööstuspanga ülevõtmise järel jooksebki Olari Taali ja Hansapanga juhi Jüri Mõisa vahelt läbi must kass ning kahe partneri asemel on äkki tegemist kahe konkurendi või vaata et vaenlasega.