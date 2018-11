Tallink tahab detsembrist aktsiad Helsingi börsile viia

Tallink on sõlminud lepingu hoidmistunnistuste emiteerimiseks Nordea Bank Abp-ga. Tallink on kaasanud Nordea Bank Abp Taani filiaali likviidsuse tagamise teenuse pakkumiseks alates kauplemise alustamisest Nasdaq Helsinki börsil. Tallinki eesmärgiks on alustada kauplemisega Nasdaq Helsinki börsil orienteeruvalt 3. detsembril.

Seoses hoidmistunnistuste noteerimise ning emiteerimisega on Tallinki Soome finantsnõustajaks OP Corporate Bank plc ja Eesti finantsnõustajaks Swedbank AS. Tallinki õigusnõustajaks Eestis on Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ ja õigusnõustajaks Soomes on Roschier, Attorneys Ltd.