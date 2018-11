Taxify laieneb Narva

Taxify sõidualustustasu Narvas on 50 senti, kilomeetri hind 20 senti ja minuti hind 10 senti, ühe sõidu minimaalne maksumus on 2 eurot. Taxify teenusega tutvumiseks kehtib Narvas novembrikuu jooksul klientidele sooduspakkumine – esimeselt 10 sõidult saavad reisijad 50 protsenti soodustust, maksimaalne soodustus on 2,5 eurot. Samuti kehtib Taxify Narva juhtidele novembris hinnagarantii, mis tähendab, et juht saab iga sõidu eest kätte vähemalt 3 eurot.