Tööjõu termomeeter ikka punases: kes tuleks ja teeks töö ära?

Tööandjad on töökäte puuduse mõõtmiseks ja probleemi avalikkusele selgitamiseks välja mõelnud omamoodi tööriista, tööjõu termomeetri. See mõõdab, kui palju töötuid on iga vaba töökoha kohta. Samuti iseloomustab see ettevõtjate hinnangut olukorrale.

Kolmandas kvartalis on temperatuur küll paari kraadi võrra langenud, kuid osuti püsib endiselt kindlalt punases. See tähendab, et töötajate leidmine on ülimalt keeruline. Tervelt 40 protsenti tööandjatest ütles, et see on kõige suurem takistus, mis arengut tagasi hoiab. Suurim tulekahju on ehituses, transpordis, majutuses ja ITs.