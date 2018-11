Lidl asus Eestis taas inimesi palkama

Lidl Eesti OÜ soovib palgata ostujuhi, ostuosakonna spetsialisti ning raamatupidamise spetsialisti, selgub odavpoeketi teisipäeval avaldatud töökuulutustest. Ostuosakonda tööle kandideerimiseks on aega 18. novembrini, raamatupidajaks 28. novembrini.

Teisipäeval avaldatud töökuulutusest selgub, et Lidl Eesti ostujuhi ülesanne oleks täielik omandiõigus antud tootevalikule, sealhulgas kategooriate strateegia arendamine, tarnijate juhtimine, tootearendus, läbirääkimised ja kategooriate haldamine.

Lidl Eesti ostujuhil peab olema kõrgharidus tarneahela juhtimise, logistika, majanduse või ärijuhtimise alal ning vähemalt kolmeaastane kogemus seotud valdkonnas. Nõutav on ka saksa keele oskus, inglise keele oskus tuleb kasuks. Samuti peab ostujuhi kandidaat olema valmis kuni 14 kuud kestvaks väljaõppeks välismaal, peamiselt Leedus.

Ostuosakonna spetsialisti ülesanne on teha koostööd ostujuhtidega tootevaliku jaoks ning ostujuhte toodete ja turuanalüüsi, hinnakujunduse, reklaamide, pakendamise, trendi, lojaalsusprogrammide ja turunduse planeerimisel abistada.

Spetsialistilt nõuab Lidl Eesti lihtsalt lõpetatud kõrgharidust, ehkki tarneahela juhtimise, logistika, majanduse või ärijuhtimis vallas annab eelise. Ka kogemus seotud valdkonnas on eelis. Ka sellel ametikohal on vajalik saksa keele oskus ning inglise keele oskus annab eelise, samuti peab ostuosakonna spetsialisti kandidaat olema valmis 14-kuuseks väljaõppeks.

Raamatupidamise spetsialistilt Lidl Eesti saksa keele oskust ei nõua, vajalik on vaid inglise keele väga hea oskamine, ehkki saksa keele oskus tuleb abiks. Samuti tuleb Leedus väljaõppel olla vaid 14 päeva. Ametikohale kandideerimiseks on vaja kõrgharidust majanduse või finantsarvestuse vallas, kraad võib olla ka lõpetamisel. Kogemus seotud valdkonnas on eelis, selgub kuulutusest.