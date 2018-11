Isamaa lubaks inimestel pensionifondist raha kohe välja võtta

Isamaa ettepanek lähtub sellest, et II pensionisammas pole täitnud selle kehtestamisel seatud eesmärke. Probleemi süsteemne põhjus on selles, et riik on võtnud inimeste käest ära pea kogu otsustusõiguse ja sundinud pensioniraha investeerima halvasti toimiva konkurentsiga pensionifondide turule. Fondide tasud on olnud kõrged ja investeeringute reaaltootlus viimasel kümnendil negatiivne.