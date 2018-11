Ministeerium pöörab tõendamise kohustuse pea peale

Praegu kehtiva seaduse järgi peavad vara ebaseaduslikku päritolu tõendama uurimisasutused. «Vara päritolu uurides on uurimisasutused jõudnud olukorda, kus rahapesuskeemides kasutatava raha päritolu ei ole tuvastatav, sest rahvusvahelistele õigusabipalvetele vastuste saamisega on probleemne. Seega puudub tihti võimalus algatada skeemis osalejate suhtes kriminaalmenetlust rahapesu kuriteo tunnustel,» ütles rahandusministeeriumi pressiesindaja Ott Heinapuu.

Samas nentis Tõniste, et kuna tegemist on olulise muudatusega, siis vajab see põhjalikku arutelu. Põhimõttelise heakskiidu andis plaanile rahapesu tõkestamise valitsuskomisjon kahe nädala eest. Ettepanekud on kavas esitada aruteluks valitsuse kabinetinõupidamisele. Muudatuse olulisuse tõttu on plaanis aga sätted kooskõlastada laiema ringiga. Tagasisidet ootab ministeerium kooskõlastusringile läinud eelnõu kohta nädala jooksul.