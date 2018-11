Ettevõtjate üleskutse avas Pandora laeka

Ei kahtle, et Eestis on piirkondi ja halvasti ehitatud hooneid, kus võib radoonitase olla kordades normist kõrgem, kuid miks karistatakse tekkinud olukorra puhul tööandjat?

Praegune määrus näitab, et riik püüab teenida raha akrediteeritud laborite omanikele ja ka riigiasutustele – ülikoolidele, terviseametile, kes omavad selliseid laboreid. Ja raha võetakse niigi liigmaksustatud tööandjalt. Veel kord, miks peavad tööandjad kinni maksma hoone ehitusvead?

Väikeaktsionäride kaitsmise eelnõu nõrgestaks Eesti ettevõtteid

EVEA väikeseks töövõiduks võiks nimetada sedagi, et riigikogu menetluses olev äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu ei jõustu olemasoleval kujul. EVEA liikmete hinnangul oleks sellel negatiivne mõju mitte ainult äriühingute käekäigule, vaid kogu riigi majanduse toimimisele.

Eelnõu seletuskirja järgi taheti anda väikeosanikele ja -aktsionäridele senisest ulatuslikum õigus teavet saada, õigus teatud tingimustel dividende nõuda ning õigus teatud juhtudel äriühingust välja astuda ja oma osaluse eest hüvitist saada, mis esmapilgul tundub justkui õigustatud, kuivõrd kaitseb ju nõrgemat poolt, aga millel tegelikult võivad olla väga negatiivsed ettenägematud tagajärjed.

Sellega võib nõustuda, et kõikidel osanikel ja aktsionäridel peab olema äriühingu tegevuse kohta informatsioon, mida on vaja nende pädevuses olevate otsuste vastuvõtmiseks, ja kui kehtivas regulatsioonis on selles osas puudujääke, võiks seaduse täpsustamist kaaluda. Aga äriühingule sunddividendide ja äriühingust väljaastumise ning väljaastumishüvitise maksmise kohustust õigeks pidada ei saa.

Esiteks, kui sunddividendide ja äriühingust väljaastumise nõue kehtestada, siis võib eeldada, et äriühingu osanikel kaob soov ja vajadus teha töötajast osanik, kuivõrd sellega tekitaksid nad endale pahaaimamatult ebamugava partneri. Sedakaudu on piiratud ühtlasi töötaja motiveerimine mitte ainult palgaga, vaid ka ühingu kasvust.

Teiseks, kui kasumi jaotamise ning investeeringute tegemise ja äriühingute jätkusuutlikkuse üle hakkavad äriühingutes otsustama 26-50% suurust vähemust omavad osanikud ja aktsionärid, võib see eemale peletada võimalikud finantsinvestorid, sest selline õigus suurendab selgelt investeerimisriski. Seega võib tekkida oht, kus kohustus maksta dividendi makstakse näiteks investori poolt antud laenust, mis ei ole kindlasti selle eesmärk.

Kolmandaks, osanike ja aktsionäride õigus äriühingust välja astuda ning äriühingu kohustust väljaastunud osanikele ja aktsionäridele hüvitist maksta mõjutaks kindlasti ka koostööpartnerite õiguskindlust. Nimetatud õigustega võib tekkida oht, kus muidu likviidne ühing muutub hetkega mittelikviidseks, kuivõrd keegi osanikest soovib välja astuda, ja koostööpartnerite huvid ja õigused saavad kannatada.

Majutusasutus päästeameti meelevallas

EVEA kampaania #SMEtoo ja arusaamatu segadus Saksa lükandukse saagas pani EVEA andmetel Tööinspektsiooni jooksma ja tegutsema.

Päästeamet võtab majutusasutuseks mõeldud/loodud hoone vastu ning hiljem – seesama amet, oma järelevalvet teostava agara ametnik-inspektori näol – paneb sama hoone kinni, sest ametniku suur ego on saanud haavata: kõigile euronõuetele vastav ja sertifitseeritud Saksa lükanduks, mis muuhulgas avaneb näpuliigutusega, käib oma lihtsusega inspektori oskustest üle. See ajab ambitsioonika noorsandi lõplikult endast välja. Kättemaks on karm: ettekirjutus koos kohese sunnirahaga ning sellest tulenev majutusasutuse sulgemine, kinnipanek.