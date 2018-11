Brexit ähvardab Tallinna lende

Brexit on ka lennujaamade ringkondades praegu akuutne teema ja hiljuti oli see ACI (Airports Coincil International) toimunud kogunemisel üheks olulisemaks teemaks. Tallinna Lennujaama esindas seal kommertsjuht Eero Pärgmäe. Ta möönis, et nn kõva Brexiti mõjusid on Eesti lennunduse kontekstis keeruline hinnata.

«Usume, et meie lennujaama see nii radikaalselt ei mõjuta, kuna Ühendkuningriigi lendude osakaal meie sihtkohtade koguportfellis on väike. Euroopas on suuremaid õhuväravaid ja turgusid, millele kõva Brexit oleks tekitamas tõsiseid tagajärgi. Aga ega midagi head see meile kaasa too,» selgitas Pärgmäe.