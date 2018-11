Ain Aaviksoo liitub küberfirmaga

Aaviksoo eesmärgiks Guardtimes on tuua ettevõttesse oma rahvusvaheline kompetents ja teadmised e-tervise alal ning aidata kaasa selle valdkonna arengule Guardtimes. «Erinevates terviselahendustes kõikjal maailmas oodatakse võimalust ühildada lahendused blockchain tehnoloogiaga ja siin saab Eesti kindlasti oma kogemusi jagada. Tahan siduda oma senist erialast kompetentsi ettevõtte vajadustega, et luua uusi võimalusi Eesti blockchain-tehnoloogia lahenduste tutvustamiseks ja rakendamiseks,» rääkis Aaviksoo.

Guardtime juhi Martin Ruubeli sõnul on oluline jätkata nii Eestis kui ka rahvusvahelisel maastikul blockchain-tehnoloogia lahenduste tutvustamist, et selgitada selle võimalusi ja kasu lisaks finantsvaldkonnale ka teistes sektorites. «Ainuüksi Eestis katab blockchain tehnoloogia täna valdavat osa meie e-teenustest - alates e-Äriregistrist kuni Digiloo ja Riigi Teatajani. Seetõttu on kogu meeskonnal äärmiselt hea meel, et meiega liitub Ain, kellel on varasemast tugev kompetents ja kogemus nii tehnoloogia kui ka selle praktilise rakendamise osas era ja avaliku sektori e-lahendustes.»