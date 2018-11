Ettevõtjad maksavad aina suuremaid sünnitoetusi

Tulumaksuseaduse kohaselt võib töötajale tulumaksuvabalt maksta lapse sünni korral toetust viie kuu maksuvaba tulu ulatuses. See tähendab, et näiteks tänavu on tulumaksuvaba toetuse piirmäär 2500 eurot. Riikliku sünnitoetuse suurus on 320 eurot.