Teslat ähvardab võimalike valeandmete esitamise pärast kriminaalsüüdistus

Föderaalne juurdlusbüroo (FBI) uurib, kas Tesla edastas valeandmeid Model 3 kohta ning kas edastas investoritele valeinfot ettevõtte majandustulemuste kohta 2017. aasta alguses, kirjutab The Wall Street Journal teemaga kursis olevatele allikatele viidates.

Majanduslehe sõnul on FBI töötajad pöördunud mitme Tesla töötaja poole paludes neil kriminaalasjas tunnistajaks olla. Osa Tesla töötajad on saanud kutseid ülekuulamistele ja FBI töötajad on otsinud mitmete töötajatega võimalusi vestlusteks, kinnitavad allikad.