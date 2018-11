Andrus Ansip tahab teist ametiaega: Ma olen kõvad reformid ära teinud ja väga hästi

Lisaks ütles ta, et ERR ei näita Ansipi reformist hoolimata eestlastele välismaal saateid, mistõttu peaks Eesti valitsus selleks lisaraha eraldama. Lisaks rääkis Ansip, et Tallinn peaks iga viimse kui rea ühistranspordi andmetest avalikuks tegema.

Ta tõi välja, et andmete ja tehisintellekti mõju selgitamine on keeruline, aga need mõjutavad kõikide palku ja töökohti.