Erakliinikud võtavad õigustühiste lepingute alusel patsiente vastu

«Kuna riigihangete vaidluskomisjon meie taotlust ei rahuldanud, siis pöördusime kohtusse,» ütles Ortopeedia Arstide juhatuse liige Diana Timošova. Riigihanke võitja selgitati välja liisuheitmise teel, kuna erinevad pakkujad said sama palju punkte ning olid nõus tegema allahindlust. «Meil päevaravilepingu osas loosiga ei vedanud,» tõdes ta.

Kuna riigihangete vaidluskomisjon kontrollib ainult hanketingimuste vastu eksimist, siis Timošova sõnul loodavad nad, et kohus käsitleb laiemalt probleemi, kuidas riigihankel tunnistatakse edukaks ettevõtte, kelle võimekus teenust osutada on kaheldav, sest pole sobivaid ruume ega töötajaid. Viidates pooleli olevale kohtumenetlusele ei soovinud ta pikemaid kommentaare sel teemal anda. Tallinna halduskohus langetab selle vaidluses otsuse 25. oktoobril.

Haigekassa kohtusse kaevanud raviasutused Õendusabi hange Hiiu Ravikeskus SA, kaotas I astmes, edasikaebe tähtpäev 15.10; Ennetuse hange Spordiarstid OÜ, kaotas II astmes, edasikaeve tähtpäev 15.10; Eriarstiabi hange Ortopeedia Arstid AS – kirjalik menetlus, kohtuotsus 25.10.

Ministeerium haigekassa selgitusi ei usu

Rahandusministeerium on veendunud, et kuni on pooleli vaidlused riigihangete vaidluskomisjonis või kohtus, on kõik seni erakliinikutega sõlmitud lepingud õigustühised.

«Meie näeme, et (eriarstiabi – toim) hanketeates puudub märge, et see oleks osadeks jaotatud ja haigekassa on seda kinnitanud,» ütles rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Estella Põllu.

Ta lisas, et see ei tähenda, nagu oleks kogu 46 miljoni suurune eriarstiabi hange õigustühine. Seaduse järgi on automaatselt tühised vaidlustuste ajal sõlmitud lepingud. Erandina on lepingute sõlmimine lubatud osadeks jagatud riigihanke korral ja siis üksnes nendes osades, milles vaidlust ei ole.

Topelttöö lepingu kinnitamiseks

Tühise lepingu täitmist ei saa ametniku sõnul lepingu pooled nõuda. «Samas on võimalik, et lepingu kehtivust kinnitatakse siis, kui tühisuse alus on ära langenud ehk antud juhul vaidlused on lahendatud,» lisas Põllu. Kuidas lepingu kehtivuse kinnitamine vormistatakse, peavad haigekassa ja erakliinikud ise omavahel kokku leppima.

Kuigi juriidiline segadus on suur, siis Põllu sõnul ei tohiks see patsiente puudutada, kuna haigekassa maksab arstidele ikkagi tehtud töö eest. «Kui neil (erakliinikul ja haigekassal – toim) läheb omavaheliseks vaidluseks, kes ja kui hästi pidi tegema, siis seal võib tulla probleeme, kuid see ei puuduta tegelikult tavakodanikke, kes tahavad arsti juurde minna,» ütles Põllu.

Õiguslik segadus ei saa tulla üllatusena

Ametniku sõnul on haigekassa nii kogenud riigihangete tegija, et selline õiguslik vaidlus ei saanud neile tulla üllatusena.

Kui haigekassa oleks riigihanget välja kuulutades teinud registrisse märke selle osadeks jagamise kohta, siis oleksid neil ametniku sõnul olnud paindlikumad võimalused hanke läbiviimisel. Ta möönab, et riigihanke osadeks jagamine võib olla töömahukam, samas annab see võimaluse eri ajal lepinguid sõlmida.