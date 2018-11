Pool pensionirahast Eestisse ei mahu

Nii ministeerium kui ka turuosalised on plaani suhtes skeptilised. «Kuigi rahandusministeerium tervitab pensionifondide Eesti investeeringute suurenemist, siis me ei poolda meetmeid, mis suunavad pensionifondide vara kohustuslikus korras Eesti kapitaliturule,» ütles rahandusministeeriumi peaspetsialist Tõnu Lillelaid.

Swedbanki Investeerimisfondide juhatuse esimees Kristjan Tamla tõi näite, et Swedbanki pensionifondid on viimase kolme aasta jooksul investeerinud Eesti majandusse pea 150 miljonit eurot. «See on üle kolmandiku selle perioodi jooksul fondidesse tehtud sissemaksetest. Investeeritud on nii börsil noteeritud kui ka börsiväliste ettevõtete aktsiakapitali, kinnisvarasse, infrastruktuuri, metsamaasse ja ettevõtete võlakirjadesse. Samas on selleks sobivaid võimalusi endiselt pigem vähe,» nentis Tamla.