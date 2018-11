Kuulutati välja tänavune Nobeli majanduspreemia

Romer ütles telefoniintervjuus akadeemiale, et usub, et maailm suudab kasvuhoonegaasi emissioone vähendada ning parandada tuleviku elustandardeid. "Me saame kindlasti teha olulist progressi keskkonnakaitses ilma, et peaksime loobuma jätkusuutlikust arengust," ütles ta.

"Üks probleeme praeguse olukorraga on see, et paljud inimesed arvavad, et keskkonna kaitsmine on väga kulukas ja keeruline, nii et nad ignoreerivad probleemi ja eitavad selle eksisteerimist," lisas Romer.