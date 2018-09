Samat lõpetab bussiliinide teenindamise Tallinnast lõuna suunal

Põhja-Eesti ühistranspordikeskus korraldab uue ühistranspordi hanke ja loodab oktoobriks leida uue vedaja Tallinnast Peetrisse, Jürisse ja Kosele suunduvatele liinidele, vahendab ERR-i uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

Maanteeameti teatel on tegemist esmakordse juhtumiga ja eeldab, et reisijate jaoks midagi ei muutu ja ka oktoobris toimub doteeritud maakonnaliinidel liiklus tavapäraselt.

Samati juhatuse liige Karel Prikk tõi liinilepingu lõpetamise põhjustena esile, et riigipoolne dotatsioon ei kata ära kasvanud kütuse- ja bussijuhtide palgakulu.

Samuti olukorra, kus riik on oluliselt kahjustanud konkurentsi, pannes Harjumaal riigipoolsed tasuta liinid kõrvuti konkureerima eraettevõtte kommertsliinidega.

Tasub teada Harjumaal saavad riigi poolt doterritud liinidel tasuta sõita kuni 20- ja üle 62-aastased. Teised peavad ostma pileti.

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse juhataja Vello Jõgisoo rääkis Postimehele selle nädala alguses, et riigi doteeritud liinid on saanud sõitjaid juurde nii rongidelt kui ka kommertsliinidelt, mida Harjumaal on arvukalt.

«Mõnel kommertsliinil on nüüd sõitjaid kümme protsenti vähem, aga Samat kurtis, et reisijaid on viiendiku võrra vähem,» tõi ta näite. Saku poole sõidab Samatil päevas 25 bussi, riigi doteeritud sõite on aga neli.

Bussifirma kaebas tasuta sõidu kohtusse

Juuli lõpus kaebas Harjumaal tegutsev bussiettevõtte AS Samat kohtusse tasuta ühistranspordiga seotud käskkirja, mis nende hinnangul moonutab konkurentsi bussisektoris.

Ettevõte teatas, et kaebuse esitamise ajendiks on maanteeameti käskkiri, mis kehtestas Harjumaal osalise tasuta ühistranspordi vanusegruppide põhiselt alates 1. juulist 2018. See aga mõjutab nende hinnangul olulist osa Samati reisijatest ja põhjustab ebaõiglast konkurentsi.