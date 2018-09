Eesti Unistus: 30-aastaselt miljonäriks

Kõik me oleme kuulnud Ameerika Unistusest, American Dream’ist. Selle juhtmõte on, et igaühel on võimalik edu ja jõukust saavutada, kui ainult ise tegutseda selle nimel. Mis on aga Eesti Unistus? Saa kusagilt diplom kätte ja mingi pooljuhuslik tööots, tõmba auto, telefoni ja muu träni järelmaksuga enda eelarve nii kinni, et seda närust tööd enam vahetada ka ei saaks.

Vaheta Kreeka või Türgi tuusik välja Tai või Bali oma vastu ja igal kuradi nädalavahetusel joo sama seltskonnaga end samades kohtades piirajasse ära.

Tee resett, et siis tusaselt esmaspäevale vastu minna ja sama tsüklit umbes keskeani või mõne tõsisema terviserikke või õnnetuseni välja pikendada. Vahepeal küll käib peast läbi mõte “Äkki võiks elul ka midagi rohkemat pakkuda olla?”, aga siis on jälle reede käes ja Koit Toome kombel “Täna rokin väljas, muredest tühi on terve linn!” Muidugi tegu pole Eesti Unistusega, tegu on Eesti reaalsusega. Äkki on olemas parem võimalus, parem alternatiiv?

Pension 30 aastaselt

Ma olen täiesti veendunud, et on. Ma elan seda! Tegin vägagi nauditavat rahvusvahelist karjääri, mille kõrvalt säästsin ja investeerisin piisavalt, et 30 aastaselt enam raha pärast tööd tegema pole pidanud. Oravaratta-Nublu peab väga-väga tahtma, et võtta nädal aega vabaks, panna kuskil käppa maha. Ma võtsin 1,5 aastat vabaks nii, et silm ka ei pilkunud. Polnud kelleltki lubagi küsida!

Esimene minipension on tehtud! Nüüd toimetan vastavalt ilmale. Hea ilmaga kas rannas või lauatamas, kehvaga tööl või spaas, näiteks. Viimase kuue aastaga olen eurides ligikaudu miljoni teeninud, esimese ettevõtte kasumisse saanud, investeerimisega turgu kenasti edestanud. Jalkavõistkonda organiseerinud, poolmaratone jooksnud, reisinud riikides kus ükski tuttav pole käinud nii 4-5 tärni, seljakoti kui kohalike kombel. Olen ületanud enda suurimad hirmud: kõrguse ja avaliku kõne kartuse, kuigi tandemhüpe vist ei loe? Äripäeva Investor Toomase konverentsil sain 400 pealise publiku naerma paar korda ja isegi mitte enda üle, mis oli ootamatu ja meeldiv asjade käik. Olen 32 ja väga rahul enda eluga!

Kõigil võimalik olla edukas