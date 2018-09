Tallinnas kukkus augustis järsult korterite müük

Endiselt käib aktiivne uute planeeringute menetlemine, mille juures on järjest suuremaks kasvamas n-ö passiivsete projektide hulk ennekõike Tallinna kesklinnas, kuid osakaal on järjest kasvamas ka magalapiirkondadel.

Viimaste aastate vältel on perioodil augustist novembrini püsinud Eesti suuremates linnades korteriturul tehingute arv võrdlemisi sarnases mahus, mille järgselt on tihti detsembri jooksul jõuluperioodile omaste emotsiooniostude taustal tehingute arv mõnevõrra kasvanud.

Kodu soetajate jaoks on turutingimused hetkel siiski järjest paranemas. Kinnisvara kättesaadavus ei ole suuremates linnades halvenenud, olukord tööturul soodustab edasist palkade kasvu, eluasemelaenu intressid on olenemata mõningasest kasvust jätkuvalt madalad, laenu kättesaadavus on hea ja selle pakkumine laialdane, konkurents uusarenduste pakkujate vahel tihe, tarbijate heaolu on arvestatavalt kõrge ning vähemalt Tallinnas on laialdaselt erinevas hinnaklassis ja asukohas kvaliteetset pakkumist.