Uued petukõned: kelmid nõuavad heausksetelt autoremondiraha

Põhja prefektuur kirjeldas sotsiaalmeedias juhtumit, kus nendega võttis ühendust inimene, kes oli saanud sõna Läti suunakoodiga numbrilt. «Helistas noore häälega eesti keelt kõnelev naine ja väitis, et inimene olevat tema autole otsa sõitnud ning helistaja auto kojamehe vahele on jäetud inimese andmed,» seisis postituses. Kogu vestluse vältel ei lasknud kõne teinud naine teisel poolel midagi küsida. Politseisse pöördunud inimene ütles naisele vastuseks, et pöördub oma kindlustusse ja katkestas kõne.