Vene toll üllatas eestlasi veidra ninanipsuga

Liisinguautoga Venemaale sõites tuleb maksta ligi 10 000 eurole vastav tagatisraha, mis aga väidetavalt lahkudes tagastatakse, täpsustati äsja Loode-Venemaa tolli protseduuride osakonnast. Samasuguse summa peavad välja käima ka isikud, kelle nimele on registreeritud kaks autot ning soovivad mõlemaga piiri ületada. Kui mõlemad autod on ühe pereliikme nimele, siis pääseb ilma tagatisraha maksmata üle piiri vaid ühe autoga.

Eile Vene piiripunktist tagasi saadetud liisinguautode valdajatele toodi põhjenduseks absurdsena kõlav väide, et sõiduk kuulub juriidilisele isikule, mille teine sõiduk on juba sõitnud Venemaale, kuid tagasi pole veel tulnud. Asjaolu, et auto valdaja on kantud sõiduki registreerimistunnistusele sõiduki kasutajana, ametnikke ei loksutanud, sest auto omanikuks on ju pank.

Venekeelne Postimees pöördus siis selgituse saamiseks Loode-Venemaa tollivalitsuse pressiteenistuse poole. Tolliameti esindaja Pavel Gusev selgitas, et eile, 4. septembril jõustus tõepoolest uus tolliseadus, millega muudeti ka mitmeid teisi Venemaa õigusakte.

„Jah, peamine muudatus puudutab seda, et kui varem puudutas teise auto siiseveo piirang vaid eraisikuid, siis nüüd laieneb see reegel ka juriidilistele isikutele.,“ rääkis Gusev.

Kuid ka tollivalitsuse esindaja jäi seadusemuudatuse üksikasjade selgitamisel jänni, soovitades täpsustusi küsida nö kohapealt ehk siis kohalikkust tolliorganist.

Pihkva tolli pressiesindaja Natalja Knazeva omakorda soovitas tähelepanelikult lugeda uue tolliseaduse 193. paragrahvi. „Seal on kõik selgelt esitatud,“ lausus tolli esindaja.

Liisinguautot ei keelata Venemaale tuua, kuid selle eest on vaja tasuda täiendavat maksu. Kuid nagu Venemaal tavaks, jättis ametnik avaldamata nii maksu suuruse kui ka teabe selle kohta, kuidas maksta ja maksmist tõendada. „Täpsema informatsiooni koos kõikide soovitustega anname me täna õhtul, see avaldatakse Loode-Venemaa tollivalitsuse veebilehel,“ lisas ametnik.