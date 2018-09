Kinnisvaraeksperdid: riik on paraja piruka otsa sattunud!

Postimees kirjutas eile, kuidas pärast nn superministeeriumisse kolimist on riigi käsutusse jäänud mitmed esmapilgul magusad kinnisvaraobjektid, mis seisavad juba aasta aega tühjana, neelates vaid kommunaalkulusid.

Maju haldav Riigi Kinnisvara AS (RKAS) on varem öelnud, et nad kavatsevad endise majandusministeeriumi hoone Harju tänaval ja endise justiitsministeeriumi hoone Tõnismäe tänaval veel sel aastal müüki suunata. Ometi pole sinnamaani jõutud, mis võib reeta erasektori leiget huvi.

Losse pole erasektorile vaja

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et nii Harju tänava kui ka Tõnismäe tänava endised ministeeriumihooned on probleemsed objektid. «Nad on väga kallid ja erasektori jaoks väga ebafunktsionaalsed,» alustas Sooman. Praegu on teada, et Harju 11 maja väärtuseks hindas kinnisvarafirma DTZ möödunud aastal 3,9 miljonit eurot.

Sooman ei asunud RKASi kohe hukka mõistma, vaid pidas hoopiski mõistlikuks praegust lahendust, kus ülepeakaela müümise asemel kolitakse majadesse ajutiselt teised riigiasutused. «Ilmselt on riik arvestanud, et asutustest omakorda vabaks jäänud kinnisvara on kergem kas välja üürida või maha müüa,» pakkus kinnisvaraekspert.

Endise majandusministeeriumi hoone kohta ütles Sooman, et praegu see erasektori ettevõtele – kas korterite või äripindade arendamiseks – eriti ei kõlba. Asi on selles, et hoone sihtotstarve on 100 protsendiliselt ühiskondlike ehitiste maa, mis tähendab, et äri seal teha ei saa. Detailplaneeringu muutmine võib Tallinna linnas aega võtta teatavasti aastaid kui mitte kümneid aastaid. «See on väga kõva risk, mida ükski ettevõtja ju ei taha,» märkis Sooman.

Seetõttu soovitas Sooman RKASil ise alustada hoone sihtotstarbe muutmine, kas elukondlikuks või ärikinnisvaraks, mis muudab objekti investorile atraktiivsemaks. Samuti soovitas ta maja renoveerida ja kaasajastada nii palju kui võimalik. «Kuna hoone asub vanalinnas, kus on palju muinsuskaitse all maju, võivad ümberehitustööd osutuda ülimalt keerulisemaks. See on jälle jokker, mida ettevõtja ei taha,» märkis ta.

Tõnismäe 5a asuvat endist justiitsministeeriumi hoonet peab Sooman peavaluks. «Tõnismägi on küll väga šeff koht ja see maja on vinge, aga tekib jälle küsimus, et kas erasektor sellist majesteetliku maja üldse vajab,» küsis Pindi juht ja vastas, et pigem mitte. «Olukorras, kus iga uue kortermaja ruutmeeter hoolega läbi mõeldakse, pole selliste poolenisti lossidega eriti midagi teha. See oleks pillamine. Eestlane on tagasihoidlik, ta ei taha seda,» leidis Sooman.

Mida kuradit sellega teha?