SEB asub süstima raha Balti riikide idufirmadesse

Järgmise viie aasta jooksul kavatseb SEB investeerida 10–20 Balti finantstehnoloogia idufirmasse, ütles pank pressiteate vahendusel. Investeeringu järel on pangal vähemusaktsionärina võimalus võtta ettevõtte arendamises aktiivne roll.

Investeerimisprogrammiga soovitakse jõuda kõige paljulubavamate idufirmadeni, kelle ideedest võib tõusta kasu pangaklientidele ning finantseerimisega aidatakse neil ideesid ellu viia.

«Soovime ühendada jõud fintech'idega, kellel on selge ettekujutus, kuidas parandada finantsteenuseid ning töötame nendega koos, et plaanid ellu viia,» põhjendas sammu SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik. Ta märkis, et finantsteenused peavad muutuma lihtsamaks, paremini arusaadavateks, mugavamateks, kiiremateks ja turvalisemateks.

«Idufirmad oma innovaatilise lähenemisega ja aitavad meil seda eesmärki saavutada,» on Parik veendunud. Tema sõnul pakub partnerlus SEB-ga idufirmadele uusi võimalusi kasvamiseks ning klientide arvu suurendamiseks. «Uus algatus on selge märk, et näeme avatud panganduse tulevikku partnerluses ning oleme valmis sellesse investeerima, kuna usume Balti idufirmadesse,» kinnitas pangajuht.

Eesti riikliku fondivalitseja AS SmartCap juhatuse liige ja riskikapitali fondide juht Sille Pettai lisas, et Eesti startup ökosüsteemi on kohaliku korporatiivse riskikapitali lisandumine väga oodatud.

«Lisaks finantsinvesteeringule toetab SEB ambitsioonikaid ettevõtjaid tehnilise abi, laia mentorvõrgustiku ning vajalike tööriistadega, et ettevõtted saaksid kasvada kiiremini ja saavutaksid oma eesmärgid. Startupid toovad traditsioonilisse pangandussektorisse värsket mõtlemist ning lisaväärtust klientidele, kiirendades innovatsiooni,» rääkis Pettai.

SEB rahastus on mõeldud nii finantsteenuste vallas tegutsevatele idufirmadele kui ka ettevõtetele, kelle ideedel on finantssektoris potentsiaali ja kes pakuvad näiteks automatiseerimist, masinõpet või tehisintellekti lahendusi.

SEB grupil on Rootsis 2016. aastast põhjalik kogemus fintech'idesse investeerimisel. SEB Venture Capital on investeerinud ettevõtetesse nagu näiteks Tink, mille nutiäpp aitab mugavalt planeerida ja juhtida isiklikke rahaasju, või siis r3, mis on loonud platvormi ettevõtete vaheliste juriidiliste lepingute salvestamiseks, juhtimiseks ja automatiseerimiseks.