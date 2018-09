Instagram plaanib laieneda e-kaubandusse

Kaks anonüümset allikat ütlesid väljaandele The Verge, et rakendus, mis võib saada tulevikus nimeks IG Shopping, võimaldab kasutajatel osta samas keskkonnas tegutsevate müüjate kaupa ning samal ajal neid sotsiaalmeedia-stiilis «jälgida». Millal selline rakendus välja tulla võiks, polnud võimalik teada saada, kuid see pidi olema alles arendusjärgus.