Finnair saab uue Nordea taustaga tegevjuhi

„Topi Manneril on laialdane kogemus ärivaldkonnas nii era- kui korporatiivklientidega ja ta on mänginud olulist rolli oma panga digiarengus ning klienditeeninduse arendamises,” ütles Finnairi juhatuse esimees Jouko Karvinen.

„Usume, et Topi inimkeskne juhtimisstiil sobib suurepäraselt teenindusettevõttele nagu Finnair, mille loovadki inimesed - nii töötajad kui kliendid. Finnair on viimastel aastatel kiiresti arenenud ja kavatseme jätkata nii kliendikogemuse parandamise kui muutustega.“

„Finnair on ikooniline, uuendusmeelne, riiklikult oluline Soome ettevõte. Finnairi meeskond on viimastel aastatel teinud suurepärast tööd,“ lausus Topi Manner.

„Võin uhkust tunda selle üle, et mind on valitud Finnairi asjatundliku meeskonna liikmeks, ehitades ühiselt koos teiste Finnairi töötajatega ettevõtte tulevikku ning arendades lennu- ja reisielamusi. Tean, et Finnairi töötajad on pühendunud, mis annab tugeva põhja Finnairi strateegia juurutamisega jätkamiseks.“